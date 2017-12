"Projekt Profi": Sky-Doku über Nachwuchstalente geht weiter

Die aufwendige Produktion von "Projekt Profi", in der der Bezahlsender Sky drei Fußball-Nachwuchstalente seit über fünf Jahren schon begleitet, geht am Mittwoch weiter.



In "Projekt Profi" stehen seit Februar 2012 die drei Talente und damaligen U16-Nationalspieler Jonathan Tah, Sinan Kurt und Raif Husic im Mittelpunkt. Sky erzählt ihre Geschichte in der nun siebten Folge weiter. An diesem Mittwochabend wird sie direkt im Anschluss an das Bundesligaspiel um 23.30 Uhr auf Sky Bundesliga 1 HD ausgestrahlt.