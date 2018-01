Promax präsentiert zukunftssichern Messempfänger

Bevor die unltrahochauflösende Bilder auf den Fernseher gelangen, müssen diese natürlich erst einmal vom Tuner in Störungsfreier Qualität empfangen werden können.



Für die perfekte Einstellung der Empfangsanlage oder zur Fehlersuche in mangelhaften Signalwegen stellt Promax den neuen Ranger Neo 4 vor. Dieses professionelle Messgerät verfügt neben dem H.265-Decoder zur flüssigen Bilddarstellung von UHD-Bildern über alle relevanten Empfangsarten wie DVB-T/T2, DVB-S/S2 und Kabelfernsehen in analog sowie digital. Zudem lassen sich IPTV-Signale analysieren und mittels Option sogar optische Signalzuführungen prüfen.