"Promi Big Brother": Besetzung ist komplett

Das Dutzend ist voll! Sat.1 hat weitere sechs Kandidaten für die kommende Staffel von "Promi Big Brother" offiziell verkündet. Ende der Woche geht es dann los.



Die neue Staffel "Promi Big Brother" steht vor der Tür. Am 11. August um 20.15 Uhr geht es auf Sat.1 los. Nach dem bereits letzte Woche ein Sextett um Sarah Knappig und "Eis am Stiel"-Star Zachi Noy vorgestellt wurde, sind nun die Kandidaten für die verbliebenen Plätze im Promi-Container bestätigt worden.