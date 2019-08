"Promi Big Brother" auf Zielgeraden: Wer kommt ins Finale?

Zwölf Promis haben sich in diesem Jahr bei "Promi Big Brother" einquartieren lassen. Nun steht das Finale vor der Tür. Ein Veteran der Show hat einen heißen Tipp, wer am Ende als Sieger vom Platz gehen könnte.



Da waren's nur noch fünf: Die TV-Show "Promi Big Brother" (PBB) steuert auf ihr Finale am morgigen Freitag (20.15 Uhr/Sat.1) zu. Die Zuschauer haben es in der Hand, wer gewinnen wird. Donnerstagabend wählte das Publikum an den Bildschirmen zuletzt Lilo von Kiesenwetter (65) aus dem Zeltlager. In der Runde der Camping-Stars und -Sternchen galt sie als die bekannteste Seherin im deutschen Fernsehen.



Im Rennen um den Sieg und 100.000 Euro Preisgeld sind damit noch "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Theresia (27) und das neue PBB-Traumpärchen um den frisch verliebten "Love Island"-Teilnehmer Tobias Wegener (26) mit seiner Flamme Schauspielerin Janine Pink (32/"Köln 50667"). Zu ihnen gesellen sich Schlagersänger Almklausi (50/"Mama Laudaa") sowie der Sänger und Sieger von "Ich bin ein Star - holt mich hier raus" aus dem Jahr 2013 Joey Heindle (26).