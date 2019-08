"Promi Big Brother" zieht erstmals auf den Campingplatz

Die Teilnehmer der TV-Show "Promi Big Brother" werden in diesem Jahr erstmals in einer Campingplatz-Kulisse wohnen.



Wie es dort aussieht, präsentierte der Fernsehsender Sat.1 bei einer Begehung am Mittwoch in Köln. Zwei große Zelte stehen für die Bewohner bereit. Neun von ihnen würden schon vorher auf dem etwa 70 Quadratmeter großen Campingplatz einziehen, wie der Sender mitteilte. Am Freitag kämen die restlichen in der Livesendung (20.15 Uhr/Sat.1) hinzu. Die Kandidaten erwarten neben der kargen Zeltausstattung auch ein kaputtes Planschbecken, ein schmutziges Bad und ein vergilbter Campingtisch.