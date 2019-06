"Promi Shopping Queen" geht in den wilden Westen

Heute hält der wilde Westen Einzug bei Guido Maria Kretschmer. In der neuen Folge "Promi Shopping Queen" steht alles unter dem Motto: "Wild Wild West! Von Fransen bis zu Lederweste und Cowboy-Boots - Kreiere einen Look im angesagten Wild-West-Look!"



Wieder müssen drei Prominente einen kompletten Look bestehend aus Outfit, Schuhen, Accessoires, Haare und Makeup innerhalb von vier Stunden kreieren. Und alles zusammen darf nicht mehr als 500 Euro kosten.