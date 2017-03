"Promidinner" auf Vox erstmals mit Hausverbot

"Das perfekte Promi Dinner - Dschungel-Spezial" mit Gina-Lisa Lohfink, Florian Wess, Markus Majowski, Alexander "Honey" Keen und Nicole Mieth gibt es am Wochenende auf Vox zu sehen. Doch diesmal kochen nicht die Speisen, sondern die Gemüter über.



Neun Dschungelcamper der elften Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" wenden sich für das Dschungel-Spezial von "Das perfekte Promi Dinner" ihren eigenen Leibspeisen zu.



In der ersten Folge sind dabei: Gina-Lisa Lohfink, Florian Wess, Markus Majowski, Alexander "Honey" Keen und Nicole Mieth. Aber diesmal werden nicht nur die Speisen erhitzt, sondern vor allem die Gemüter. Das zeigt sich gleich am ersten Abend. Höhepunkt dieser Entwicklung ist der letzte Tag als "Honey" von Florian nicht in sein Haus gelassen wird.