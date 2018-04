"Promis auf Hartz IV" bei RTL 2

Kommen Menschen, die sonst im Luxus leben, mit weniger aus? Das will RTL2 in der neuen Doku-Soap "Promis auf Hartz IV" herausfinden. Welche Bekanntheiten müssen auf den prall gefüllten Geldbeutel verzichten?



Der Montagabend bei RTL2 steht ab 7. Mai im Zeichen eines Sozialexperiments. Der Sender will, dass Promis versuchen, mit dem Hartz IV-Regelsatz auszukommen. "Promis auf Hartz IV" soll Bekanntheiten vor ihnen unbekannte Herausforderungen stellen.

So verzichten in der Doku-Soap laut RTL2 Fürst Heinz und Fürstin Andrea von Sayn-Wittgenstein vier Wochen lang auf ihr Leben im Luxus. Die beiden ziehen für die Serie in eine kleine Wohnung in Köln.



Normalerweise vervringen sie ihren Alltag in einer 1.000 Quadratmeter großen Villa Colani auf Mallorca, inklusive Haushälterin. Vier Wochen soll das Experiment dauern, in dem das reiche Paar eine andere Seite des Lebens kennen lernen muss. 736 Euro stehen den Promis während des einmonatigen Experiments zur Verfügung.



Insgesamt vier Episoden von "Promis auf Hartz IV" laufen ab dem 7. Mai, montags um 20.15 Uhr bei RTL2.