Prosieben Fun HD und Ginx Esports TV neu bei HD Austria

Erst zu Jahresbeginn erfolgte unlängst der Start von vier neuen Premium-Sendern bei HD Austria. Nun folgt die nächste Erweiterung des Programm-Angebots.



Ab sofort sind die beiden Sender ProSieben Fun HD und Ginx Esports TV für Kunden mit HD Austria Kombi-Paket auf der hybriden TV-Plattform verfügbar.