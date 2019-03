Prosieben: Zwei Filme zu Batmans 80. Geburtstag

Batman ist bereits ein Opi - zumindest was das Alter des dunklen Ritters angeht. Der Gangsterschreck wird morgen 80 und ProSieben feiert dies mit einem Doppel-Film-Feature.



1939 wurde Batman von den Comic-Autoren Bob Kane und Bill Finger zum ersten Mal auf die Straßen von Gotham geschickt. Am Sonntag (31. März) feiert ProSieben den 80. Geburtstag des Helden, von dem es mittlerweile nicht mehr nur Comics, sondern Actionfiguren, Computerspiele, Serien und eben auch Kinofilme gibt.