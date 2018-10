Protest gegen DFB: Beim "Doppelpass" regnet es Geldscheine

Mit einem plötzlichen Protest haben Unbekannte bei der Sport-1-Sendung "Doppelpass" die Talkrunde überrascht.



Mit "Fußball-Mafia DFB!"-Rufen störten die Protestierenden aus dem Hintergrund am Sonntag die Live-Übertragung. Dabei warfen sie auch Dollarscheine. Ein Mann mit einer Maske, die Züge des DFB-Präsidenten Reinhard Grindel trug, rannte noch mit einem Banner mit der Aufschrift "Gegen korrupte Funktionäre" durchs Bild.



"Bedauerlich, aber eine harmlose Aktion", sagte Jörg Krause, der Leiter der Sendung. "Schön ist das natürlich nicht." Die vier anwesenden Sicherheitsbeauftragten griffen schnell ein, die Aktion war nach wenigen Sekunden vorbei.