"Protokolle des Bösen": A&E zeigt Fritz Wepper als Killer

Diese Woche ist es soweit: Die "Protokolle des Bösen" feiern ihren Auftakt bei A&E. In der Eigenproduktion schlüpfen Film- und TV-Stars in die Rolle von echten Verbrechern, darunter Fritz Wepper in der Rolle eines eiskalten Killers.



Fritz Wepper spielte bereits viele Rollen. Den eiskalten Killer gibt er in "Protokolle des Bösen" aber zum ersten Mal. Am kommenden Samstag feiert die Reihe ihren Auftakt bei A&E und gibt Einblick in die Taten und die Motive echter Verbrecher. Dargestellt werden diese Verbrecher von bekannten Film- und TV-Stars, die dem Publikum die Denkweise der dargestellten Kriminellen näher bringen sollen.