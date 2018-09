Prozess: Angeklagte gestehen Millionen-Betrug beim Online-Dating

Ein angeblicher US-Soldat verspricht Liebe und Diamanten - im Hintergrund kassieren Kriminelle ab: In München hat ein Prozess um Betrug mit erfundenen Identitäten beim Online-Dating begonnen. Nach Angaben der Ermittler sind solche Prozesse selten.



In einem Münchner Prozess um einen millionenschweren Betrug beim Online-Dating haben zwei der drei Angeklagten gestanden. Ihre Verteidiger erklärten die Vorwürfe der Anklage am Donnerstag knapp für zutreffend. Der Anwalt des Dritten kündigte ebenfalls ein Geständnis an, dazu kam es aber zunächst nicht mehr. Dank eines sogenannten Deals zwischen allen Prozessbeteiligten können alle drei Angeklagten auf milde Strafen hoffen. Demnach drohen Höchststrafen zwischen drei und viereinhalb Jahren.