Psycho-Doc sichert ARD den Quotensieg

Das ARD-Psychodrama "Käthe und ich - Dornröschen" hat am Freitagabend die meisten Fernsehzuschauer gehabt.



Die Geschichte um einen Psychologen, seinen Therapiehund Käthe und eine Wachkomapatientin sahen im Schnitt 4,83 Millionen Menschen, was einem Marktanteil von 16,0 Prozent entsprach. Es war der erste Film einer Reihe um den Doktor (Christoph Schechinger). Zuvor sahen 4,79 Millionen (16,3 Prozent) allein im Ersten die "Tagesschau".



Die beiden ZDF-Krimiserien "Der Kriminalist" und "Soko Leipzig" eine Stunde später zogen 4,36 Millionen Zuschauer (14,9 Prozent) beziehungsweise 4,41 Millionen (14,9 Prozent) vor die Fernseher.