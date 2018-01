Psycho-Thriller: ZDFneo macht "Tabula Rasa"

Die neuste Serie im Repertoire von ZDFneo ist ein belgisch-deutscher Psycho-Thriller. Eine einst erfolgreiche Tänzerin findet sich in "Tabula Rasa" in einer Psychiatrie wieder, kann sich aber an nichts erinnern.



Ab 31. Januar wird es spannend beim Sender ZDFneo. "Tabula Rasa" ist der neuste Thriller im Programm. Schauspielerin Veerle Baetens spielt die Hauptrolle der belgisch-deutschen Produktion.