"Psychoanalytiker des Grauens": David Cronenberg wird 75

Ob "Die Fliege", "eXistenZ" oder "Crash" - David Cronenberg gilt als Meister des Horrors. Aber der Kultregisseur kann auch anders und sieht sich selbst vor allem als "optimistisch und glücklich". Jetzt wird Cronenberg 75 - und arbeitet an neuen Projekten.



David Cronenberg fühlt sich und seine Filme oft missverstanden. "Meine Fantasie ist gar nicht voller Horror", sagte der Regisseur jüngst dem britischen "Guardian". "Das ist das große Missverständnis über meine Filme. Erstens denke ich, dass sie lustig sind. Nicht alles daran, aber sie sind voller Humor. Und dann ist das doch auch gar nicht meine Fantasie - jeder kann heute die Nachrichten im Internet oder in der Zeitung sehen, da ist jeden Tag Horror."