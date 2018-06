Public Viewing: Umweltministerin und Ex-Profi Jansen zeigen App

Schnell und umweltfreundlich zum nächstgelegenen WM-Public-Viewing kommen: Die neue Web-App "Green Public Viewing" soll dies möglich machen.



Die Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) und der frühere Fußball-Nationalspieler Marcell Jansen stellten am Donnerstag in Berlin die App pünktlich zum Start der Weltmeisterschaft vor. "Ich freue mich, dass wir das Fußballschauen klimafreundlicher gestalten können", sagte Schulze.