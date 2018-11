Publikum will "Schlag den Raab" und "Wetten, dass...?" zurück

Einer Umfrage zufolge wünschen sich die deutschen Fernsehzuschauer eine Wiederauferstehung von Raabs und Gottschalks Erfolgsshows.



Ganze 42 Prozent der jungen Zuschauer unter 24, die von der Fernsehzeitung "auf einen Blick" befragt worden waren, würden den vom Bildschirm verschwundenen TV-Tausendsassa Stefan Raab gerne wieder gegen Studiokandidaten antreten sehen. Die Nachfolgeshow "Schlag den Henssler" konnte vor allem aufgrund der Schwäche des namensgebenden Fernsehkochs beim Publikum nicht punkten.