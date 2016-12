Pünktlich zum Weihnachtsfest: RTL bringt Winnetou zurück

Passend zur Weihnachtszeit präsentiert RTL seine viel diskutierte Neuinterpretation der legendären Freundschaft zwischen Old Shatterhand und dem Apachenhäuptling Winnetou nach der Buchvorlage von Karl May.



Lange wurde darüber diskutiert und spekuliert, nun ist es soweit: RTL bringt passend zu den Weihnachtsfeiertagen die legendären Winnetou-Filme in einer Neuauflage ins deutsche Fernsehen. Die Trilogie erzählt eine spannende Abenteuerreise durch den Wilden Westen Amerikas. Los geht es am 25. Dezember mit "Winnetou – Eine neue Welt".