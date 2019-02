"Pufpaffs Happy Hour" feiert in neuer Staffel 50. Jubiläum

Am Sonntag startet eine neue Staffel der Kabarett-Show "Pufpaffs Happy Hour". Und innerhalb dieser wird 3sat auch die 50. Folge aus der Berliner Kulturbrauerei ausstrahlen.



Und wieder stehen Sebastian Pufpaff etablierte Kabarettstars, Nachwuchstalente und Slam-Poeten zur Seite. Die neue Staffel startet morgen mit Christoph Sieber, Horst Evers, Miss Allie, Helene Bockhorst und dem Musikduo Simon & Jan um 20.15 Uhr.