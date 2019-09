Puls 24: Nachrichtensender startet heute Abend mit Wahlarena

Mit Beginn des Wahlkampfes in Österreich bringt die ProSiebenSat.1-Gruppe einen neuen Nachrichtensender auf den Markt - Start: heute Abend zur besten Sendezeit.



Puls 24 wird ab diesem Sonntag die Zuschauer im Alpenland rund um die Uhr informieren. Gleich zum Start um 20.15 Uhr steht eine Wahlarena mit Sebastian Kurz und Peter Pilz auf dem Programm.