Puls 24: Neuer Nachrichtenkanal feiert gelungenen Senderstart

Der neue österreichische Nachrichtensender Puls 24 erreichte am Sonntag zu seinem Start sofort einen Tagesmarktanteil von 0,5 Prozent (E12-49) bzw. 0,34 Prozent in der Gesamtbevölkerung.



Der Kanal der ProSiebenSat.1-Gruppe erreichte zudem nach eigenen Unternehmensangaben am Starttag 100.000 Videoviews auf den Digitalplattformen der Puls-4-Gruppe, zu denen die Puls 24 App, puls24.at und die Zappn-App gehören.



Zu den Gratulanten zum Senderstart zählten u.a. Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein und Außenminister Alexander Schallenberg.

Die nach eigenen Angaben unerwartet gute Quote gleich am ersten Tag will Puls-4-Gründer Markus Breitenecker allerdings nicht überbewerten: "Der Neugier-Effekt war mit Sicherheit auch ein Faktor für diesen Erfolgsstart. Unsere große Herausforderung ist ab sofort, diese Qualität im täglichen Betrieb halten können."



Die zweite Runde der Wahlarena machte im Schnitt 8,8 Prozent Marktanteil bei den Unter-50-Jährigen und lag somit 82 Prozent über dem aktuellen Senderschnitt. Infodirektorin Corinna Milborn moderierte die Prime-Time mit zwei Ausgaben der "Wahlarena live". Der erste Teil mit Sebastian Kurz erreichte einen Marktanteil von 9,1 Prozent (E12-49) mit 221.000 Zuschauern im Schnitt (E12+). Direkt danach folgte das Gespräch mit Peter Pilz mit 8,3 Prozent Marktanteil (E12-49) und rund 176.000 (E12+) Zuschauern.



Die Analyse mit Wolfgang Bachmayer und Michael Jungwirth verfolgten 7,3 Prozent (E12-49) bzw. 130.000 (E12+) Zuschauer.