"Puls Festival": BR sendet 360-Grad-Livestream

Zum ersten Mal produzierte der Bayerische Rundfunk im jahr 2015 ein 360-Grad-Video beim "Puls Festival". Jetzt will BR den kompletten Konzertabend in 360-Grad streamen.



Der Bayerische Rundfunk streamt das diesjährige "Puls Festival" zum ersten Mal in 360 Grad live. Schon im Vorjahr gab es Videos des Festival in 360 Grad, jedoch nicht als Livestream. Dabei entstand ein 360-Grad-Video zum Song "Jetzt" von den "Orsons".