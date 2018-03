Puls-Soap "iam.serafina" ist zurück bei Snapchat

"iam.serafina" startete 2016 in der Videochat-App Snapchat. Jetzt ist die Serie mit einer neuen Staffel zurück auf den Smartphones.



Die Snapchat-Soap "iam.serafina" hat mittlerweile drei Staffeln erfolgreich hinter sich gebracht. Vier Wochen lang können Fans der Soap ab sofort beinahe täglich eine neue Folge des ungewöhnlichen Formats sehen. Der Bayerische Rundfunk (BR) kündigte die neuen Episoden an. Die Folgen können wie gewohnt nicht im TV eingeschaltet werden, sondern sind nur bei Snapchat und Instagram zu sehen.