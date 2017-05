"Punkt 12" wird 25: RTL kündigt Jubiläumswoche an

Das nach eigenen Angaben "erfolgreichste Mittagsmagazin" ist in diesem Jahr 25 Jahre auf Sendung. Zum Jubiläum von "Punkt 12" feiert RTL die ganze nächste Woche.



"Punkt 12" wird 25 und RTL will das natürlich gebührend feiern. Dafür reicht dann nicht nur ein Aktionstag, sondern gleich eine ganze Woche. Besonderheiten sind zum Beispiel der Sendeort: Neben dem Studio kommen auch die Wohnzimmer der Zuschauer zum Einsatz. Zudem will man mit Gewinnspielen Quote machen, jeden Tag sind 25.000 Euro im Jackpot.

Meldungen zu diesem Thema

Fünf Stunden Dieter Bohlen: Mega-Show bei RTL

Massiver Ausbau: Vodafone und RTL erweitern Angebot

RTL: "The Wall" schafft Multi-Millionäre



In Gelsenkirchen, Halle, Jena und Kiel stellt RTL "Punkt 12"-Säulen mit Katja Burkards Konterfei auf. Mittels einer versteckten Kamera können Passanten dann direkt in die Sendung eingebunden werden. Katja Burkard ist seit rund 20 Jahren das Gesicht von "Punkt 12".



Dass das Mittagsmagazin das erfolgreichste seiner Art ist, will man mit den Marktanteilen beweisen. Letztes Jahr habe man mit der "frechen und informativen" Mischung 18,8 Prozent der Zielgruppe zwischen 14 und 59 Jahren erreicht. Die Jubiläumswoche startet kommenden Montag am 29. Mai und dauert bis zum 2. Juni.