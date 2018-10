Puppen, Mord & Sex: Melissa McCarthy in "The Happytime Murders"

Sie sehen aus wie die Muppets, doch die Handpuppen in "The Happytime Murders" sind keine harmlosen Figuren. Die derbe Action-Komödie mit Melissa McCarthy als Detektivin geht unter die Gürtellinie.



Mit den kinderfreundlichen Muppet-Figuren wie Kermit, dem Frosch, und der Schweinedame Miss Piggy haben die Handpuppen aus "The Happytime Murders" wenig gemeinsam. Diese Film-Marionetten haben es stattdessen faustdick hinter den Filzohren: Sie schauen sich Pornofilme an, sind vulgär, prügeln sich und haben Sex. Mittendrin geht Melissa McCarthy voll unter die Gürtellinie. Sorgt die Hollywood-Komikerin ("Taffe Mädels", "Ghostbusters") sonst eher für Lacher, teilt sie jetzt derbe Sprüche und Fausthiebe auf empfindliche Körperteile aus.