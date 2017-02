"PussyTerror TV": Comedy-Show mit Kebekus bekommt 5 neue Folgen

Carolin Kebekus kehrt zurück. In der ARD wird es nach einem Beschluss des WDR auch im Jahr 2017 neue Folgen der Sendung "PussyTerror TV" geben.



Auch in diesem Jahr darf sich Carolin Kebekus wieder mit "PussyTerror TV" im Ersten präsentieren. Fünf neuen Folgen und einem Best of stimmte der WDR Verwaltungsrat zu. Die nächste Ausgabe steht bereits am 16. März um 22.45 Uhr an. Dann begrüßt Kebekus ihrne Kollegen Pierre M. Krause.