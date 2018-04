Putzmunter: Neue Einsätze für den "Tatortreiniger"

Der Kultputzer "Tatortreiniger" sorgt schon bald wieder für saubere Verbrechens-Schauplätze. Schauspieler Bjarne Mädel steht nämlich in seinem blauen Overall für neue neue Folgen der Serie des Norddeutschen Rundfunks vor der Kamera.



Schotty ist der "Tatortreiniger" des Norddeutschen Rundfunks (NDR). Die Figur, in dessen Rolle Schauspieler Bjarne Mädel regelmäßig schlüpft, ist mittlerweile kult. Schotty beseitigt den Schmutz, der an Tatorten übrig bleibt. Fans können sich freuen, denn gerade ist der Startschuss für die Dreharbeiten für vier neue Folgen gefallen.