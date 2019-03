Pyur: Schluss mit Analogempfang in Berlin und Potsdam

Wenn am Dienstag die Pyur Kabelhaushalte in Berlin und Potsdam auf digitalen Empfang umschalten, wird ein Sendersuchlauf bei Digitalgeräten fällig.



Am Dienstag (26. März) ist Stichtag. In einem Zeitraum von drei Tagen schalten dann in Berlin und Potsdam die Pyur-Kabelhaushalte auf digitalen Empfang um. Dann endet die Ausstrahlung der alten analogen Fernseh- und Radiosignale.