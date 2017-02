Q division gewinnt Mediengruppe RTL Deutschland

Der Digitaldaten-Vermarkter Q division kann sich über tatkräftige Unterstützung freuen. Die Mediengruppe RTL Deutschland gab bekannt, sich an dem Unternehmen zu beteiligen.



Als Digitaldaten-Vermarkter verarbeitet Q division digitale, anonyme Daten aus dem Internet, z.B. von Testportalen, Online-Shops, etc., und stellt diese datenschutzkonform Werbetreibenden zur Verfügung. Das erst im Januar 2016 vom Onlinemarketing-Unternehmen Kupona gegründete Q division kann sich bereits jetzt über zahlreiche Auszeichnungen freuen und bewies im vergangenen Jahr ein Händchen für clevere Strategien.