QVC bald auch in Ultra-HD über Satellit Astra

Zum neuen Jahr bringt der Teleshoppingsender QVC seine Inhalte auch in Ultra-HD über den Astra-Satelliten. Damit ist er der siebte in Deutschland, der so empfangen werden kann.



Der Verkaufskanal QVC ist nach Jahreswechsel auch in Ultra-HD-Auflösung über den Satelliten Astra 19,2 Grad Ost empfangbar. In Deutschland ist das damit der siebte Sender, der in Ultra-HD darüber abgerufen werden kann. Die Vereinbarung für die Übertragung gilt für die nächsten zehn Jahre. Meldungen zu diesem Thema

Damit bauen der globale Mediendienstleister MX1 und QVC ihre Partnerschaft weiter aus. "MX1 übernimmt das HEVC-Encoding des Ultra-HD-Live-Signals sowie den Uplink auf den Astra-Satelliten.



Neben der Verbreitung des TV-Shopping Kanals in UHD umfasst die Vereinbarung auch eine Verlängerung von HD- und SD-Übertragung für die nächsten Jahre", so Christoph Mühleib, Geschäftsführer Astra Deutschland.