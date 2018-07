QVC jetzt auch in UHD im Kabel empfangbar

Das TV-Programm QVC ist ab sofort erstmals auch in UHD-Qualität im Kabelnetz zu empfangen. Die Verbreitung erfolgt über wilhelm.tel und willy.tel.



Nach eigenen Angaben ist es nichts geringeres als ein weiterer Meilenstein in der digitalen TV-Verbreitungshistorie von QVC. wilhelm.tel und willy.tel haben als erste Kabelnetzbetreiber den UHD-Kanal des Düsseldorfer Unternehmens eingespeist. Rund 300.000 Kabelkunden können ab sofort flächendeckend in der Region Hamburg und Norderstedt das QVC Hauptprogramm in höchster Bildqualität empfangen.