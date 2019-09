QVC startet zweiten UHD-Sender auf Astra

QVC bringt zum Oktober seinen zweiten UHD-Sender über Astra an den Start. Über die Verbreitung von QVC2 UHD wurde eine langfristige Vereinbarung getroffen.



Ab 1. Oktober startet der zweite Sender des Handelsunternehmens in ultrahochauflösender Qualität. Satelliten-Haushalte können QVC2 in Ultra-HD frei über Astra 19,2 Grad Ost empfangen.