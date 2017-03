Quartett komplett: Dazn sichert sich Rechte an MLB

In Deutschland bisher wenig beachtet, wird der in Amerika beliebte Baseball über Dazn künftig auch hierzulande ein Plattform finden. Der Streamingsdienst sicherte sich die Rechte an der Major League Baseball (MLB) und vereint somit alle vier US-Sportarten.



Der US-Sportfan in Deutschland, Österreich und der Schweiz könnte künftig um Dazn nicht mehr herumkommen. Denn mit der am Dienstag bekanntgegebenen Übertragung der Major League Baseball (MLB) ab der neuen Saison vereint der Livesport-Streaminganbieter künftig alle vier großen US-Sportligen auf einer Plattform. Meldungen zu diesem Thema

Watch It: Neuer Streamingdienst abseits des Mainstream

AGF Videoforschung: Erstmals konvergente Daten veröffentlicht

Mit Spotify jetzt auch navigieren

Die Vereinbarung mit der MLB ermöglicht Dazn in den kommenden vier Jahren eine umfassende Live-Berichterstattung der kompletten Saison. Geplant sind vier Spiele pro Tag, insgesamt sollen über 600 Spiele aus Regular-Season, All-Star Game, Post-Season sowie dem Finale in der World Series übertragen werden. Der Auftakt erfolgt bereits am Sonntag ab 22.10 Uhr mit der Partie Arizona Diamondbacks gegen die San Francisco Giants.



"Durch unsere umfassende live und On-Demand-Berichterstattung von NFL, NBA und NHL gilt DAZN schon jetzt als die Heimat des US- Sports", freut sich John Gleasure, Chief Commercial Officer von Dazn über die Vervollständigung des US-Sportangebots durch die MLB. Dominick Balsamo, Vice President International Media Sales der MLB zeigt sich derweil "begeistert, dass wir unsere globale Reichweite weiter ausbauen und durch unsere Partnerschaft mit DAZN nun auch die Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz erreichen."

Kommentare im DIGITAL FERNSEHEN Forum: