"Quatsch Comedy Club" kehrt zurück

Ab November wird es auf Sky 1 neue Folgen des "Quatsch Comedy Clubs" geben. Das Erfolgsformat wird zum 25. Jubiläum außerdem zu seinen Anfängen zurückblicken.



Ab 16. November zeigt Sky 1 jeweils acht brandneue Folgen des "Quatsch Comedy Clubs" und direkt im Anschluss "25 Jahre Quatsch Comedy Club", in dem Gastgeber Thomas Hermanns und seine Gästen Ilka Bessin, Barbara Schöneberger, Ingo Appelt, Matze Knop, Michael Mittermeier, Luke Mockridge, Dieter Nuhr und Atze Schröder auf die vergangenen 25 Jahre zurückblicken.