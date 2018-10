Quatsch bei Sky: Neue Folgen vom "Quatsch Comedy Club"

Am 31. Januar startet bei Sky 1 eine neue Staffel des "Quatsch Comedy Club". Es sind die ersten Episoden nach der Jubiläumsstaffel zum 25-jährigen Bestehen der Sendung. Wie man beim Pay-TV-Kanal verspricht, sollen wieder viele Persönlichkeiten der deutschen Comedy-Branche zu Besuch in der Show sein.

So kündigt Sky 1 zum Beispiel Ilka Bessin, Lisa Feller, Faisal Kawusi, Johann König, Michael Mittermeier, Chris Tall und Kaya Yanar sowie Newcomer wie Felix Lohbrecht, Herr Schröder und Tutty Tran an. Auch Format-Erfinder Thomas Hermanns ist wieder in jeder Folge mit dabei.Letzterer hat im Vorfeld allerdings noch alle Hände voll zu tun. Schließlich präsentiert er am 13. Dezember seinen Jahresrückblick in der "Thomas Hermanns Show - Our crazy year" bei dem Sender. Darin lässt er gemeinsam mit Moderatorin Charlotte Würdig ("X Factor"), Schauspieler Nicholas Ofczarek ("Der Pass" und "Tatort") , Schauspieler und YouTuber Firas Alshater und Entertainerin Gayle Tufts sowie weiteren Gästen das vergangene Jahr Revue passieren.Die "Thomas Hermanns Show - Our crazy year" läuft an dem 13. Dezember um 21.05 Uhr auf Sky 1. Die erste Folge der neuen Staffel "Quatsch Comedy Club" wird bei dem Kanal exklusiv ab 31. Januar um 20.15 Uhr gezeigt.