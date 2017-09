Quickline lanciert kostenloses TV-Angebot in der Schweiz

Die App wird auf den Namen "Quickline TV Air Free" hören und noch diesen Monat im Alpenstaat starten. Es wird 130 Free-TV-Sender beinhalten, werbefrei und kostenlos sein.



Bisher beschränkte sich der TV-Markt für Quickline auf 400.000 Haushalte in den Kabelnetzgebieten innerhalb des Quickline-Verbunds. Dies soll sich nun ändern, indem man eine TV-Lösung lanciert, die "Over the top", kurz OTT - sprich providerunabhängig – schweizweit angeboten wird.