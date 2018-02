Quizduell startet wieder im Ersten

Das Quizduell hat es schon längst vom Schulhof ins Hauptprogramm geschafft. Jörg Pilawa lädt ab heute wieder zur interaktiven Ratesendung im Vorabendprogramm ein.



Ab 18 Uhr gibt es von heute an wieder neue Folgen "Quizduell" im Ersten. Jörg Pilawa holt sich zu Beginn der neuen Staffel Moderatorin Barbara Eligmann und Komiker Wigald Boning in die Arena, die gegen das "Team Deutschland" antreten müssen.