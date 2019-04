Quote: Die Meisten sehen Schwarz, die anderen Barth

Das ZDF zieht erfolgreich die Schwarzwald-Krimi-Karte: "Und tot bist Du!" hat mit Abstand die meisten Zuschauer - aber weniger als beim Auftakt des Zweiteilers. Auf Platz zwei folgt Mario Barth.



Jessica Schwarz und Max von Thun haben einige Zuschauer verloren, als Ermittler-Duo schafften sie am Mittwochabend aber dennoch den Quotensieg. Durchschnittlich 5,59 Millionen sahen ab 20.15 Uhr im ZDF die zweite Folge des Zweiteilers, der Marktanteil lag bei 19,1 Prozent. Am Montag waren die Werte (6,08 Millionen/19,7 Prozent) noch etwas besser.