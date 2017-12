Quoten: 5,55 Millionen bei Leipzigs Aus - Sido-Komödie dahinter

RB Leipzig ist aus der Champions League ausgeschieden und hat sich dabei vor einer ordentlichen Kulisse im TV verabschiedet.



Schnapszahl für RB Leipzig beim vorerst letzten Champions-League-Auftritt der Sachsen: Im Schnitt 5,55 Millionen Zuschauer verfolgten am Mittwoch ab 20.45 Uhr im ZDF, wie RB Leipzig gegen Besiktas Istanbul 1:2 verlor und somit auf Rang drei in der Gruppenphase landete. Der Marktanteil betrug 19,2 Prozent. Leipzig wird nach dem Ausscheiden aus der Champions League jetzt in der Europa League weitermachen.