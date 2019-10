Quoten: "Bauer sucht Frau" hat das Nachsehen gegen ZDF-Thriller

Die Kuppelsendung "Bauer sucht Frau" zieht seit vielen Jahren ein Millionenpublikum an. Doch den Quotensieg am Montagabend holte ein Film.



Das ZDF hat mit einem Thriller am Montagabend zur besten Sendezeit die meisten Zuschauer angezogen. Den Film "Ein verhängnisvoller Plan" sahen um 20.15 Uhr 6,02 Millionen, das entspricht einem Marktanteil von 19,7 Prozent. Dahinter folgte der Privatsender RTL mit der Kuppelsoap "Bauer sucht Frau", zu der 5,01 Millionen (16,8 Prozent) zuschalteten.