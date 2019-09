Quoten: Beachtliche Werte für Klimawandel-Doku mit Harald Lesch

Elisabeth Lanz als "Tierärztin Dr. Mertens" lässt die TV-Konkurrenz in der besten Sendezeit deutlich hinter sich. Aber Harald Lesch im ZDF hat mit einer Doku ebenfalls gute Werte.



Mit seiner Familienserie "Tierärztin Dr. Mertens" hat das Erste am Dienstagabend noch zugelegt. Die zweite neue Folge mit Elisabeth Lanz als Tierärztin im Zoo von Leipzig interessierte ab 20.15 Uhr 4,07 Millionen Zuschauer, etwas mehr als eine Woche zuvor. Der Marktanteil lag bei 14,2 Prozent. Direkt danach kam die Krankenhausserie "In aller Freundschaft" ab etwa 21 Uhr auf 4,64 Millionen (15,7 Prozent), ebenfalls mehr als in der Vorwoche. Die "Tagesschau" um 20 Uhr hatte allein im Ersten 3,91 Millionen Zuschauer (15,0 Prozent).