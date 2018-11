Quoten: DFB-Pokal reißt keinen vom Hocker - dennoch auf Rang 1

Fußball ist nicht immer Spektakel: Die Pokalbegegnung zwischen Leipzig und Hoffenheim ist ein Beispiel dafür. Die TV-Konkurrenz profitiert davon.



Der DFB-Pokal interessierte das Fernsehpublikum am Mittwochabend deutlich weniger Fans vor den Fernsehern als noch am Tag zuvor. Die Partie zwischen den beiden Erstligisten RB Leipzig und TSG Hoffenheim (2:0) verfolgten ab 20.45 Uhr im Ersten 4,19 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil betrug 14,9 Prozent. Am Tag zuvor hatten noch 5,76 Millionen Zuschauer das 2:1 von Bayern München beim SV Rödinghausen gesehen.