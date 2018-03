Quoten: Fünf Millionen für "Gladbeck" - gutes "Bachelor"-Finale

Krimi und ein Blick in die Vergangenheit interessieren als Kombination durchaus: Etwa fünf Millionen Zuschauer sahen den ersten Teil des ARD-Zweiteilers "Gladbeck". Auch das Finale vom RTL-"Bachelor" kam gut an.



Ordentlicher Einstand für den ARD-Zweiteiler "Gladbeck": 4,99 Millionen Zuschauer schauten sich am Mittwochabend im Ersten ab 20.15 Uhr die erste Folge des Krimidramas an, das den 30 Jahre zurückliegenden Banküberfall und die Geiselnahme des Gangster-Duos Degowski/Rösner nachzeichnete. Der Marktanteil betrug 15,3 Prozent.