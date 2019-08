Quoten: RTL-"Sommerhaus" nur knapp hinter "Um Himmels Willen"

Das Erste schafft es mit «Um Himmels Willen» wieder an die Quotenspitze und tauscht den Platz mit dem RTL-"Sommerhaus". Und im ZDF startet Steven Gätjens neue Seniorenreise mit fast zweieinhalb Millionen Zuschauern.



Schwester Hanna und Bürgermeister Wöller sind wieder die Publikumslieblinge. Am Dienstagabend hatte die Familienserie "Um Himmels Willen" um die selbstbewusste Nonne und den egomanischen Verwaltungschef ab 20.15 Uhr mit Abstand die meisten Zuschauer: Im Schnitt 3,29 Millionen sahen die Wiederholung einer Folge aus 2017, der Marktanteil lag bei 12,3 Prozent. In der Woche davor lag RTL mit seiner Game-Show "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" auf Platz eins. Die vierte Folge der vierten Staffel über die WG, in der acht Prominentenpaare gegeneinander antreten müssen, erreichte nun 3,14 Millionen Zuschauer (11,6 Prozent), deutlich weniger als in der Vorwoche.