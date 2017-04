Quoten: Terror-"Tatort" punktet beim Publikum

Es war ein "Tatort" voller Spannung und mit guten Quoten: Am Sonntagabend verfolgten 8,74 Millionen Zuschauer zur Hauptsendezeit, wie Hauptkommissar Faber (Jörg Hartmann) einen Mann mit Sprengstoffgürtel zur Aufgabe überreden will, der in einer Bank offenbar Millionen auf die Konten von Islamisten überweist.



Am Schluss zünden islamistische Extremisten mitten in Dortmund eine Bombe. Der Marktanteil lag bei 24,1 Prozent - fast jeder vierte Zuschauer hatte für den "Tatort" das Erste eingeschaltet. Das waren um 20.15 Uhr mit Abstand die besten Werte. Meldungen zu diesem Thema

TV-Quoten: ZDF-Traumschiff hängt ARD-Tatort ab - Brennpunkt vorn

Im brisanten Dortmunder "Tatort" zieht ein "Sturm" auf

TV-Quoten: Krimi-Doppel im Ersten hängt Konkurrenz ab

Ursprünglich sollte die Folge "Sturm" bereits Neujahr laufen, wurde dann aber wegen des Terroranschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt vom 19. Dezember verschoben.



Dagegen entschieden die Programmverantwortlichen, den Ausstrahlungstermin nach dem Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund am vergangenen Dienstag nicht noch einmal zu ändern.

Kommentare im DIGITAL FERNSEHEN Forum: