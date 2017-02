Quoten: ZDF und RTL beherrschen den Januar

Auch im Januar lag das ZDF bei den Quoten wieder vorn. An zweiter Stelle folgte RTL. Der Kölner Privatsender profitierte dabei vor allem von seiner TV-Reality-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!".



Das ZDF hatte auch im Januar die Nase im deutschen Fernsehen vorn. Der Mainzer Sender kommt nach Messungen der GfK-Fernsehforschung in Nürnberg zum Jahresstart auf einen Marktanteil von 13,9 Prozent. Zum Jahresabschluss 2016 lag das Zweite noch bei 13,0 Prozent.



Zweiter war der Privatsender RTL mit 11,0 Prozent (nach 9,8 Prozent im Jahr 2016), vorm Ersten mit 10,6 Prozent (12,1 Prozent). Auf dem vierten Platz folgt Sat.1 mit einem Marktanteil von 6,6 Prozent (7,3 Prozent), auf dem fünften Rang liegt Pro Sieben mit 4,7 Prozent (5,1 Prozent).

Das ZDF profitierte im Januar vor allem von seinen Mehrteilern wie "Das Sacher. In bester Gesellschaft" oder die Verfilmung des Nele-Neuhaus-Krimis "Die Lebenden und die Toten". Auch Serienproduktionen wie "Der Bergdoktor" funktionierten gut. Der Wintersport trug sein übriges dazu bei.



RTL holte traditionell zu Jahresbeginn mit dem Dschungelcamp "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" einen Großteil seines Publikums. Die Konkurrenz hatte unter der Dominanz von RTL und ZDF zu leiden, das Erste hatte mit seinen Filmen weniger Erfolg, auch die neue Serie "Frau Temme sucht das Glück" verlor mit Folge zwei an Publikum.



"Wir sind zu allen relevanten Tageszeiten, von morgens um 9.00 Uhr bis um Mitternacht, Marktführer", sagte ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler der Deutschen Presse-Agentur. "Das zeigt die stabile Struktur unseres Angebots. Ihn freue aber auch, dass die ZDF-Programmfamilie so jung wie zuletzt 1993 sei – "das haben wir nicht zuletzt mit den Digitalkanälen erreichen können."



ZDFneo brachte es im Monat Januar bereits auf 2,5 Prozent und setzte sich damit hinter Kanäle wie Kabel eins (3,5 Prozent) und RTL2 (3,1 Prozent) und vor Super RTL (1,7 Prozent).