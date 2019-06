Quoten: "heute-Show"-Finale bleibt deutlich unter Wert

Heimatfilm vor Tanzshow und Frauenfußball. Nach "Zimmer mit Stall - Ab in die Berge" schlug am Freitagabend alle andere Sendungen - sei es "Let's dance" oder auch die Frauenfußball-WM. Die "heute-Show" verabschiedete sich unter dem Durchschnittswert in Sommerpause.



Einst Moderatorin, nun Kandidatin: Nazan Eckes hatte dieses Jahr die Seiten bei "Let's Dance" gewechselt. Im Halbfinale am Freitag schied sie bei der RTL-Tanzshow aus. Im Finale nächste Woche (14. Juni) stehen die Sängerin Ella Endlich, der Kampfkünstler und Schauspieler Benjamin Piwko und der frühere Handballspieler Pascal Hens. Am Freitagabend kam die elfte Live-Show auf im Schnitt 3,92 Millionen Zuschauer (16,2 Prozent Marktanteil ab 20.15 Uhr).