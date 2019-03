Quotenerfolg im zweiten Anlauf für "Bella Germania"

Beim Zuschauerinteresse hält "Bella Germania" sein Niveau und liegt diesmal sogar auf Platz eins. Die Doku über Elefanten im Ersten fällt dagegen deutlich ab. Günther Jauch bleibt noch weit dahinter.



Im zweiten Anlauf klappte es mit dem Quotensieg: Am Sonntag lag "Bella Germania" deutlich hinter dem «Tatort», am Montag hatte das ZDF-Familienmelodram 4,65 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 14,8 Prozent) und damit ab 20.15 Uhr klar die besten Werte. Die zweite von drei Folgen der deutsch-italienische Familiengeschichte über mehrere Generationen hielt dabei etwa das Niveau vom Vortag.