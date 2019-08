Quotensieg für den "Tatort" & großes Interesse am Formel-1-Krimi

Thiel und Boerne lassen sich den Quotensieg nicht nehmen. Den schafften die "Tatort"-Ermittler aus Münster sogar mit einer Wiederholung. Starke Werke hatte aber auch die Live-Übertragung des Formel-1-Rennens in Ungarn.



Auf die Münsteraner ist Verlass. Die Fans von Kommissar Thiel und Professor Boerne sicherten dem "Tatort" am Sonntag den Quotensieg. Dabei war der Fall "Gott ist auch nur ein Mensch" schon 2017 im Ersten zu sehen. Die Wiederholung, die letzte vor dem Ende der Sommerpause für die Sonntagskrimis, hatte ab 20.15 Uhr 6,59 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von starken 23,7 Prozent. Das waren klar weniger als für "Tatort"-Erstausstrahlungen, bei denen die Ermittler aus Münster regelmäßig deutlich über der 10-Millionen-Marke liegen, aber weit mehr als die TV-Konkurrenz. Die "Tagesschau" im Ersten direkt davor erreichte im Schnitt 5,68 Millionen Zuschauer (22,8 Prozent).